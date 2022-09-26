00916掛牌首日遇台股暴跌逆風 挾全球市值龍頭優勢跌幅收斂

國泰全球品牌 50 ETF(00916-TW) 今 (26) 日掛牌，是國內首檔全球市值型 ETF 上市，但卻遇到台股暴跌逆風，最低跌到 14.73 元，但挾著全世界大品牌產業龍頭，高品牌力使其具強韌定價力，股價跌勢也收斂。

00916 投資鎖定全世界大品牌產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，國泰全球品牌 50 ETF 基金經理人李翰林指出，以 9 月市場熱議的蘋果新機來說，即便 iPhone 14 系列全面漲價，果粉對品牌的高度熱愛，尤其高階款 Pro 系列機種熱銷，有望再提振公司營收。

另外，全球最大食品飲料公司雀巢 (Nestle)，今年上半年已調漲產品價格 6.5%，8 月更上調財測，原因就是調漲產品價格，銷售量未減且反而拉高營收，全年基本獲利率預計達 17%，顯示大品牌具備高定價力之下，消費者對其產品的高黏著度，是鞏固營收獲利的關鍵力道，可作為資產配置中的股票核心部位。

根據 Bloomberg 數據顯示，具行業地位優勢與品牌力的企業，其股價表現明顯勝出美股及全球市場表現，下半年來，截至 9/21，強勢品牌如亞馬遜 (Amazon)、LVMH 集團、美國銀行 (Bank of America)、蘋果 (Apple)、寶僑 (P&G)，近 2 個多月來，即便受通膨、升息等因子干擾，但這些高品牌力的公司股價表現相對強韌，漲幅少則 5%，多則逾 1 成，同時間，標普 500 指數表現持平、略漲 0.1%；MSCI 世界指數則下跌 1.2%，足見大品牌相對抗跌。