〈能源盤後〉經濟衰退擔憂籠罩金融市場 WTI原油摜破80美元 收1月以來最低點

原油期貨價格周五 (23 日) 大跌，WTI 原油期貨價格摜破每桶 80 美元，創 1 月以來最低收盤價，係因對經濟衰退的擔憂籠罩著金融市場，令股債市大跌，同時進一步推升美元。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格大跌 4.75 美元或 5.7%，收每桶 78.74 美元，為最近月 WTI 原油期貨自 1 月 10 日以來最低收盤價，本周下跌 7.1%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下挫 4.31 美元或 4.8%，收每桶 86.15 美元，同樣收在 1 月以來最低點，本周跌幅 5.7%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.50 美元或 5%，收每桶 85.03 美元，此為 WTI 交易最活躍的契約。

10 月交割的汽油期貨價格大跌 5.3%，收每加侖 2.383 美元，本周跌近 1.4%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.1%，收每加侖 3.2371 美元，本周下跌 2%。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 6.828 美元，本周跌約 12%。

市場推動力

全球股市周五大跌，基準股指大幅下滑。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「油價下跌與更廣泛的金融市場步調一致，係因交易者充滿對大規模經濟衰退的擔憂情緒。嚴重的地緣政治緊張局勢、處於數十年來高位的通膨，以及美元飆漲力道未減，這些肯定會破壞石油需求。」

本周稍早，美國聯準會 (Fed) 再次大幅升息，並暗示利率將上升至高於市場參與者先前預期。

Raj 表示，Fed 的立場是「即使以經濟衰退為代價，也要優先對抗通膨」，而面對已經搖搖欲墜的市場，Fed 依舊立場堅定。「更糟糕的是，在俄羅斯原油被無限制吞噬的情況下，石油供應仍然有增無減。」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 周五報告指出：「經濟動盪使油價季線 2 年來將首次下降。市場聚焦 Fed 積極收緊貨幣引發經濟衰退的可能性，而非關注今年冬天全球將面臨供應不足的供應緊縮問題。」

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，市場仍然吃緊，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 已表態，即使目前產量已不達應產出的配額，仍願意進一步限制供應。

周四油價支撐力來自俄烏戰事升級，市場擔憂這恐削減能源需求。

與此同時，美國天然氣期貨價格隨石油走跌。交易者關注加勒比風暴進一步發展，因為這可能擾亂墨西哥灣能源生產。第九號熱帶低氣壓預計將進入墨西哥灣東部，且預計下周將升級為颶風。