〈能源盤後〉俄烏戰爭激化 引發供應擔憂 原油自2周低點反彈

原油期貨價格周四 (22 日) 收高，係因俄烏戰爭恐升級，進一步抑制能源流動，而令價格找到支撐點。中國需求增加的可能性也有助於推高油價。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 55 美分或 0.7%，收每桶 83.49 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 63 分或 0.7%，收每桶 90.46 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.5157 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 3.4115 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 8.9%，收每百萬 Btu 7.089 美元，為最近月天然氣期貨自 7 月 15 日以來最低收盤價。

市場推動力

俄烏戰爭恐升級

原油自前一日觸及的 2 周低點反彈上升。前一日因美國原油庫存連 3 周攀升，以及美國聯準會 (Fed) 將積極升息以抗通膨的決定而下跌。

Fed 前一日積極升息，許多其他主要央行也跟著周四升息，市場擔心這會引發全球經濟衰退，或嚴重經濟放緩。該擔憂掩蓋俄烏戰事恐延長帶來的價格支撐力，因當日俄羅斯普丁總統決定動員預備軍人，且威脅可能動用核武。

Sevens Report Research 分析師周四表示，經濟不確定性可能會縮限油價在每桶 90 美元至 100 美元區間中段的任何反彈，「令石油在近期至中期內處於橫向交易模式。」

「儘管如此，俄烏戰爭的地緣政治影響仍有利價格，且同時 OPEC + 將嚴重落後其生產目標。」

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，俄羅斯的舉動確實引發嚴重的供應擔憂，「戰事明顯升級，令人更加擔心俄羅斯能源流動的變化，我們可能看到西方國家必須實施更激進的能源制裁，或者普丁可能更進一步以能源作為武器。」

然而，俄羅斯目前輸送至歐盟的天然氣流量已較去年同期下降 70%，因此餘下可用以威脅的流量有限，「俄羅斯能拿來當威脅的是石油，但即使是石油，未來幾個月隨著歐盟禁運俄羅斯石油和精煉產品的策略奏效，該影響力也會下降。」Patterson 說。

中國原油需求增加的前景

路透社報導，由於預期需求增加和第四季出口可望回升，中國至少 3 家國營煉油廠和 1 家私營大型煉油廠 10 月運行量較 9 月增加 10%。

然而，報導稱中國正在考慮批准高達 1500 萬噸的精鍊石油產品進口，這對產品價格構成壓力。

「如果報導屬實，這將是石油產品的大交易，因為這等於今年餘下時間的精煉石油產品供應量增加 100 萬桶 / 日。這會稍微舒緩中階蒸餾油市場的緊繃狀態，該市場供應今年一直極度緊繃。」

與此同時，能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (9/16 止) 美國天然氣供應量增加 1030 億立方英呎，高於分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights，分析師平均預期上周增加 920 億立方英呎。