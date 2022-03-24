麗豐-KY今年將擴增400間門市 營收、獲利年增逾1成

美容連鎖通路麗豐 - KY(4137-TW) 今 (24) 日舉行法說，展望今年，總監胡安榕表示，雖然上海受到疫情影響，不過仍維持增加 400 家門市目標，加上醫美門市有機會第四季轉盈，將推升全年營收、獲利年增雙位數。

截至今年 2 月底止，麗豐全球門市來到 4994 家，去年淨增加 200 家門市，預計今年則會擴增 400 家，其中，台灣今年營運重點將放在招募加盟店，由於前年考量門市形象、績效、貢獻度低等，關閉超過 80 家門市，預計下月開始啟動招商、擴大台灣投資與營運，預計 2-3 年恢復 80 家門市。

麗豐自去年下半年開始調整營運策略，加盟店積極擴大銷售產品服務，胡安榕坦言，目前中國疫情嚴峻，其中香港地區疫情較為嚴峻、無法營業，不過本月底前有望逐步恢復，估本月營收有望持平去年。

繼補教業、演藝圈、遊戲業、博弈業後，醫美產業成為中國新監管對象，麗豐旗下醫美診所雅樸麗德共有 6 家門市，胡安榕指出，在中國政府高度關注醫美產業下，營運確實較為辛苦，除了持續提升來客量外，也增加銷售氫氧霧化機、雷射機等，未來也考慮推出健檢與保健食品。

法人看好，麗豐今年將維持逐季成長態勢，第四季仍為營運高峰，全年營收、獲利年增超過 1 成，醫美診所則有機會今年第四季由虧轉盈，且貢獻每股純益超過 1 元。

麗豐旗下克麗緹娜每年約可從上海稅務當局核發財政補貼收入人民幣 2000 萬元，胡安榕表示，去年分別在第一季、第三季認列，不過隨著疫情不穩定，近期積極與稅務局溝通，期望能在本季一次性認列，最慢第二季。