〈陸港盤後〉Fed鷹氣逼人 A股、港股續跌

中國 A 股三大指數周五（23 日）收盤齊跌，滬指跌 0.66%，A 股、港股隨美股走低，投資人擔憂美國聯準會（Fed）持續緊縮貨幣政策，以及全球經濟成長腳步放緩。

滬指周五收盤跌 0.66% 報 3,088.37 點，深成指跌 0.97% 報 11,006.41 點，創業板指跌 0.67% 報 2,303.91 點；兩市成交額合計人民幣 6,676 億元，「北向資金」淨流出 5.06 億元。

旅遊、半導體、軟體、汽車等類股同步走低，保險、銀行、釀酒、券商等族群逆勢走高。

香港恒生指數收盤大跌 1.18%，恒生科技指數重挫 2.29%。

美股標普 500 指數周四收盤跌 0.84%，收在 3,757.99 點，為 6 月以來最低水準。

高盛周四將標普 500 指數年底目標價位下修至 3,600 點，原本為 4,300 點，理由是升息前景明顯轉變，將拖累美股。

Fed 周三一如市場預期，宣布調升 3 碼，將基準利率區間升至 3.0% -3.25%，升至 2008 年初以來最高水準，並且是連續第三度大舉升息。

Fed 並發布更為鷹派的點狀圖，顯示年底前會再升息 125 個基點，這代表央行 11 月可能第四度升息 3 碼。點狀圖也顯示這一波升息的高峰，將落在 4.6%。

與此同時，野村控股、法國興業銀行等機構經濟學家，對明年中國經濟前景日益悲觀，不僅同步下修成長預測，更預料恐怕難以「保 5」，原因是在北京「清零」政策動向不明。

野村控股周五將明年中國國內生產毛額（GDP）成長預測下調至 4.3%，原估 5.1%。高盛本周稍早將其展望調降至 4.5%，原本為 5.3%。法國興業銀行周五預估，明年成長率不到 5%。

接受彭博調查的經濟學家預估，明年中國 GDP 將擴張 5.1%，增幅比之前預測的 5.2% 小。今年成長率則為 3.4%，同樣不如原估的 3.5%。