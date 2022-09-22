外資賣超面板雙虎4.4萬張 提款金融股逾43億元

台股今 (22) 日下挫 139 點收至 14284 點，其中外資賣超 194.57 億元，提款金融股高達 43 億元以上，並賣超聯電 3.2 萬張，賣面板雙虎 4.4 萬張。

三大法人今日合計賣超 198.57 億元，外資賣超 194.57 億元，自營商賣超 31.9 億元，雙雙連二賣，投信買超 27.9 億元，呈現連五買。期貨方面，外資減碼多單 42 口，淨多單降至 6183 口，投信加碼多單 346 口，淨空單增加至 8863 口，自營商加碼多單 1457 口，淨多單增加至 5686 口。

外資今賣超聯電 3.2 萬張，賣超友達 3.1 萬張、群創 1.34 萬張，同步提款金融股超過 43.28 億元，賣超中信金、國泰金各超過 2.5 萬張，賣超玉山金、新光金各 2.3 萬張以上，台新金 1.56 萬張、開發金與富邦金都破萬張。

外資買超台企銀 2.9 萬張，已是連三買，買超緯創 8635 張，仁寶 5920 張，其他還包含中鴻、耿鼎、義隆、遠東銀、京元電，並低接長榮 2784 張，ETF 方面期元大 S&P500 反 1 買超 1.1 萬張。

投信與自營商、外資對作，買超友達 9024 張，自營商則買超 6550 張，另外，投信也買進長榮航、台泥、中鋼等，賣超仁寶、緯創、中鴻、義隆電等；自營商則買超華航、仁寶、英業達，賣超長榮航、台泥、統一實等股。