〈樺漢法說〉Q3營運雙位數成長 因應兩岸情勢調整產能策略

樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日召開法說，預估第三季營收及獲利將維持高雙位數成長幅度；而針對兩岸關係緊張，董事長朱復銓坦言，產能布局可能要因應環境變化做調整，新產能規劃未雨綢繆。

樺漢總經理蔡能吉說明，目前訂單持續增加，品牌通路、系統整合、設計製造等三大事業，以及新的第四事業 AIoT 雲地整合，訂單都來到歷史新高；以接單超過一年以上的訂單來算，第三季、下半年的 B/B Ratio 落在 1.15-1.18 之間。

針對兩岸情勢緊張，朱復銓表示，還是要有危機意識，現在已經在思考，若未來 1-2 年台灣製造的產品出不去該如何因應。樺漢先前因應美中貿易摩擦的在台產能布局，現在也會彈性調整，目前除了歐洲廠投產外，也持續在中國、東南亞等地進行產能規劃。

蔡能吉補充，位在匈牙利的歐洲工廠投產半個多月以來，產能 100% 滿足客戶需求，第三季有博奕新客戶加入外，明年也會有許多當地客戶加入；目前樺漢歐洲廠在手訂單 2.5 億美元、約新台幣 75 億元，目標短期內歐洲廠營收衝至 150 億元、未來再進一步倍增至 300 億元。

朱復銓強調，不只是下半年，到明年營運都會有高雙位數成長，持續以 2025 年獲利翻倍為目標，並維持每年 6-7 成的穩定股利配發；且不只是樺漢本身，旗下成員帆宣 (6196-TW)、瑞祺電 (6416-TW) 等也會朝獲利提升方向前進。