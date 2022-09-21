【盤中熱點】蘋概股失寵，航運強勢，防禦、內需個股成短線焦點

一、台幣盤中再創低，蘋概股失寵，航運強勢

觀察台幣匯率，盤中一度貶至 31.425 再創新高，對於股匯連動性高的台股而言，或是本日盤勢壓抑的原因之一，雖然台幣近期貶值壓力相當大，但對於收美元的公司而言，或許能夠緩解消費性電子的庫存壓力。

觀察本日盤面，值得注意的是，當中以航運族群表現最為顯著，主要是 BDI 指數上漲 11.33%、BCI 上漲 31.27%，令散裝航運有著好表現，包含 (2612) 中航、(2637-TW)慧洋、(2606-TW)裕民、(2605-TW)新興、(5608-TW)四維航、(2617)台航、(2641)正德、(1708)東鹼等，在貨櫃海運的部分 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW)萬海當中，當中又以 (2615-TW) 萬海漲幅最為領先，成為貢獻多方漲點第一的個股。

二、上櫃個股走勢分歧，防禦、內需題材成短線焦點

看完上市的部分，在中小型個股中，觀光族群表現最為亮眼，包含 (2743-TW) 山富、(2731-TW)雄獅、(2745-TW)五福、(2734-TW)易飛網、(5706-TW)鳳凰等解封概念股皆受到短線資金青睞。

應與邊境將開放的消息傳聞有所關聯，主要是昨商總爆料近期國門將開，不過對此指揮中心表示僅密集討論，最快仍然於 10 月以後才有機會開放，這也令相關個股在今日股價轉趨震盪。

除了上述族群外，能源、生技部分個股也皆有表現，比如風電概念股 (3708-TW) 上緯投控、(9958-TW)世紀鋼，生技 CDMO 概念如 (6472-TW) 保瑞、(6446-TW)藥華藥等個股皆逆勢上漲，值得注意的是，(6550-TW)北極星藥業 - KY 於本日下午兩點公布肺間皮癌 Ⅲ 期臨床解盲結果，若結果為好消息，後續是否能帶動整體生技族群，就會是值得留意的資訊。

縱使近來資金偏向防禦、政策內需型的個股，但若以產業角度而言，台灣目前仍是以科技發展為主的市場，也因此即便諸多科技股如蘋概股、車用等短線黯淡不受關愛，但最終仍舊會重回市場目光。

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