防疫險理賠大失血 黃天牧盤點拯救產險業第二波措施

防疫險理賠大失血，金管會昨 (21) 日祭出 2 招財務面通融措施為產險業減壓，主委黃天牧今天表示，「昨天的措施不是最後措施」，金管會目前先就自身可以決定的政策幫助產險業者，還會陸續盤點可行的第二波措施。

金管會昨日祭出「遞延所得稅資產放寬為得全額認列計入資本適足率（RBC）」、「防疫保單屬居家照護比照一般住院融通給付自留理賠金額，可減計保險安定基金提撥金額」2 項措施拯救產險業者。

黃天牧今天表示，產險公會確實有提一些建議，但有些屬於須跨部會協商的，金管會都有對外提出反映，不過因為涉及整個國家防疫政策，得考量防疫政策，因此，金管會昨日宣布的 2 項措施是現階段金管會自己可以做，而且是能幫助到產險業的。

黃天牧進一步指出，不太可能有一個政策讓所有產險公司都覺得最有用，例如「遞延所得稅資產」，每家公司獲利時間、規模不一樣，有的保費收入多，安定基金一下就抵扣完。金管會第一步就是就監理制度上能協助的部分，先出手相助，相信這多多少少對產險業在這時候是有幫助的。

至於會不會有第 2 波措施？黃天牧說，很感謝產險公司過去兩年來推動防疫，對穩定社會及疫倩期間貢獻，雖然涉及防疫政策這部分的建議，仍要視整個國家防疫政策考量，但金管會也會繼續盤點還有什麼可幫助業者。