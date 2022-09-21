上半年台PCB廠總產值創高 全年有望成長逾11%

TPCA(台灣電路板協會) 今 (21) 日發布今年上半年台 PCB 產業鏈產值，達 6385 億元，再創新高，較去年成長 11.3%，其中 PCB 製造表現最亮眼，營收達 4197 億元，接續為 PCB 材料、PCB 設備的 1856 億元及 322 億元。

展望下半年，雖然外在有諸多不利因素導致旺季不旺，但載板產能陸續開出，且新台幣貶值有利營收結算，整體應可保持成長，預估第三季台商海內外 PCB 製造產值可達 2397 億元，年成長 8.3%，在上半年亮麗表現帶動下，今年全年台 PCB 製造仍有望成長 11.4%，達 9111 億元。

TPCA 表示，PCB 製造已連續四季保持單季產值 2000 億元，上半年營收 4197 億元，較去年同期成長 18%，主要動能來自載板市況依舊熱絡，廠商持續擴產，已連五季保持 30% 以上成長率。

雖然手機市場持續低迷，但其他高階應用接力拉升 HDI 板 (高密度連結板) 的出貨，如 ADAS、衛星應用、MiniLED 面板等。從台商海內外 PCB 的產品結構來看，上半年出貨主力仍是傳統多層板，約 29%、接續為軟板 23.4%、HDI19.4%、及載板 18.5%；若由應用別來看，前五大領域為通訊 31.5%、電腦 22.2%、半導體 18.5%、消費電子 11.8% 及汽車 11.3%。

TPCA 指出，上半年台商海內外 PCB 供應鏈表現，材料產值為 1,856 億元，成長 0.3%；設備產值約為 332 億元，較去年同期成長約 1.2%；觀察設備材料供應商與 PCB 製造大幅成長的表現大相逕庭，主要原因在於近幾季台灣 PCB 是依靠高階製造提供成長動能，特別在載板更是快速擴展，但高階產品多仰仗進口材料與設備，導致台系供應鏈成長動能因此受限。

TPCA 統計指出，以生產基地區分，台 PCB 生產仍以中國為主要基地，第二季產值比重為 59.7%，已連四季下滑，並較去年第二季下降 1.8%。第二大生產基地為台灣，本季的產值比重約為 37.8%，同樣是連續四個季度攀升，主要原因為台灣是台商載板的主要生產地，近幾季載板的高成長持續推升台灣製造的比重，加上第二季受中國大陸的封控政策影響，改變了兩岸產值差距。

其他的海外生產地，約占整體產值 2.5%，集中在東南亞的泰國、馬來西亞與越南，以生產多層板與 HDI 居多，主要應用為電腦、消費性與車用產品。