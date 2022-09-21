台股低量無力 逆勢出量的這一些強勢股更吸金

台股加權指數在 9 月失守季線與 15000 點大關之後，行情跟著美股進入震盪期，同時新台幣跟著亞幣競貶並刷新兌美元創 3 年新低，讓外資法人在台股交易相當清淡，台股大盤的 5 日成交均量與 10 日成交均量都已經跌破 1900 億元，台股散戶想問的是量能何時會回來？低量下是否還能夠操作賺錢？

摩爾投顧張貽程分析師針對成交量指出，台股在 9 月單日成交量能突破 2000 億元的目前只有 3 個交易日，其中 1 天還是因為富時 FTSE 指數調整的助力，所以成交量在美國 8 月 CPI 為利空出盡之後，權值股的反彈行情跟著延後到 9/22 凌晨 Fed 升息決議之後，所以低量狀態可能是短期的因素，台幣止貶後的外資買賣盤升溫，也是後續看點之一。

不過，張貽程分析師認為低量之下，資金反而會更集中在主流強勢股，因為大盤低量時期的最大受害者是權值股，權值股沒有量會非常難以追價大漲，但是中小型股的強勢股、主流題材股，反而會因為市場低量更容易被看見「易漲抗跌」的股價表現，所以此時資金的去向其實會更集中，9 月選小不選大的行情持續。

所以近期逆勢出量的包含電動車、觀光航空、再生能源、網路通訊、生技新藥、電網政策等等，反而成為強勢的吸金股，可以持續留意的熱門股包含華新 (1506-TW) 、長榮航 (2618-TW) 、智邦 (2345-TW)、華城 (1519-TW)、中興電 (1513-TW)、東陽 (1319-TW)、智邦 (2345-TW)、美時 (1795-TW) 等等，都有機會在低量盤脫穎而出。其他更多的個股分析，歡迎加入下方 LINE@粉絲團獲取。

【張貽程分析師－外資超錢線】

法人經歷：前外資花旗操盤室交易員、前外資巴克萊香港交易員

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