〈貴金屬盤後〉等待Fed決策 黃金下滑 徘徊兩年多低點

黃金期貨周一 (19 日) 下跌，回吐日前漲幅並保持在 2020 年以來低點，因投資人預期聯準會 (Fed) 本周將連三度升息 3 碼。10 年期公債殖利率則野生至 11 年高點。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 5.30 美元或 0.3%，報每盎司 1678.20 美元。黃金期貨上周四曾跌至 1677.30 美元，是 2020 年 4 月以來低點。

美國、歐洲、日本等國家的央行總裁本周將宣布決議和發表談話，但因周一沒有重要經濟數據公布，金融市場相對平靜。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，黃金的賣壓似乎已經走到尾聲。

Fed 將在美東周三公布決議，如果繼續保持鷹派立場，黃金勢必繼續下跌。

Moya 說：「聯邦公開市場稍作委員會 (FOMC) 會議之前，格局非常不利。但賣壓正在逐漸減緩，可能需要等待決策出爐。」

10 年期美債殖利率上揚 2.6 個基點至 3.4749%，是 11 年高點，殖利率上揚提高持有黃金等不孳息資產的機會成本。

黃金期貨上周四收在 2020 年 4 月迄今低點，一部分反映市場資金流動和美元匯率日益穩定。

Sevens Report 的分析師說，黃金創近期低點之後，他們的中期展望從中立轉為悲觀。他們認為，直到對 Fed 的預測讓美元和無論實質還是名目利率的預期都觸頂，金價才會改變走向。

因此他們建議，在那之前避開貴金屬，並看好短期美債為避風港，因實質殖利率將出現多年來的首次轉正。

鈀金周一的表現突出，上漲逾 5%。花旗分析師把零到三個月的鈀金價格預測提高到每英兩 2300 美元，晶片供給吃緊可望減緩是理由之一。

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