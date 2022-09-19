【袁志峰專欄】美國加息前後是買入機會

今日推介 - 中國神華 (1088), 上日收市 $24.55

1) 股市前景

受隔晚美股及 A 股下跌影響，港股上周五回調，科技股跑輸大市，小米 (1810) 創 26 個月新低。全星期計，恒指及恒生科指跌 3.1% 及 5.4%，上証指數及深証成指跌 4.2% 及 5.2%，標指及納指跌 4.8% 及 5.5%。預期美國進取加息、強美元引致人民幣貶值、憂累全球經濟衰退是股市下跌的主因。

現時港股平均市盈率低於 10 倍，為 2016 年首季度以來新低，恒指亦接近 3 月的 10 年低位，具長線投資價值。短線而言，今周美國加息後市場悲觀情緒應可舒緩，港股有反彈空間。

今天推介是中國神華 (1088) - (1) 中國最大以煤炭為基礎的綜合能源企業，2021 年度收入、盈利及每股盈利皆按年增長 44% 至 3352 億元 (人民幣．下同)、516 億元及 2.597 元。(2) 公司財政健全，持有淨現金，派息比率連續兩年近 100%。(3) 今年上半年，商品煤產量按年升 3%，銷售量按年跌 13%，收入同比增 15%，盈利同比增 60%。(4) 今年首 8 個月，商品煤產量按年升 5%，銷售量按年跌 14%。(5) 現價對應 2021 年度市盈率 8.4 倍 ，市賬率 1.2 倍，估值合理。建議買入，目標價 26.5 港元，止損價 23.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 198 點，早段曾跌 252 點至 18678 點，隨後跌幅收窄至 25 點，午後輾轉回落，收報 18761 點，跌 168 點或 0.9%，創 6 個月新低。受富時指數成份股調整帶動，成交額按日增 51% 至 1239 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金淨買入 14 億元，盈富基金 (2800)、騰訊 (700) 及中海油 (883) 錄得 10.0、4.0 及 1.0 億元淨買入，快手 (1024)、兗礦能源 (1171) 及港交所 (388) 錄得 4.6、2.0 及 1.8 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 175 億元，8 月淨買入 84 億元。全周計，恒指跌 3.1%。

藍籌股 28 升 41 跌 4 持平。金沙中國 (1928) 及百威亞太 (1876) 漲逾 3%，為表現最佳藍籌。其次是九龍倉置業 (1997) 及創科實業 (669) 升逾 2%。銀河娛樂 (27)、恒基地產 (12) 及恒隆地產 (101) 漲逾 1%。碧桂園 (2007) 及阿里健康 (241) 跌逾 7% 及 5%，為跌幅最大藍籌。中國神華 (1088) 及藥明生物 (2269) 跌逾 4%。翰森製藥 (3692)、百度 (9888)、信義玻璃 (868) 及中升控股 (881) 跌逾 3%。龍湖集團 (960)、碧桂園服務 (6098)、招商銀行 (3968)、港交所 (388)、中海油 (883) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.6%，收報 3858 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股全線下跌，百度 (9888) 及騰訊 (700) 跌逾 3% 及 2%，快手 (1024) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060) 及萬國數據 (9698) 跌逾 6% 及 5%。阿里健康 (241)、平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 跌逾 5%、4% 及 3%。理想汽車 (2015)、小鵬汽車 (9868)、嗶哩嗶哩 (9626) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 4%。商湯 (20) 跌近 4%。華虹半導體 (1347) 跌 3%。中芯國際 (981) 漲 0.6%，是唯一上升成份股。全周計，恒生科指跌 5.4%。

板塊方面，線上醫療、電動車、電池、教育、生物科技、内房、物管、煤炭、火電及水泥股跑輸大市，跌幅居前。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 7% 及 4%。中國東方教育 (667)、新東方在線 (1797) 及中教控股 (839) 跌 5%-8%。金斯瑞生物 (1548)、藥明生物 (2269) 及藥明康德 (2359) 跌 4%-6%。碧桂園 (2007) 及旭輝控股 (884) 跌逾 7%。旭輝永升服務 (1995)、新城悦服務 (1755) 及世茂服務 (873) 跌 4%-5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 跌 4%-5%。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌 4%-5%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 跌近 5% 及 4%。

啤酒、乳製品、濠賭、航空、本地地產及公用股逆市上升。青島啤酒 (168)、蒙牛乳業 (2319)、南方航空 (1055) 及長江基建 (1038) 升逾 1%。澳優 (1717) 及澳博 (880) 升逾 5%。

周五上証指數低開 0.3%，隨後單邊下行至收盤，以全日低位收市，收報 3126.40 點，跌 2.3%。深証成指跌 2.3%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 8000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1200 億元。滬深股通北向交易淨賣出 45 億元，9 月以來累積淨賣出 109 億元，8 月淨買入 127 億元。全周計，上証指數跌 4.2%，深証成指跌 5.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

世界銀行發表報告警告，各國央行激進加息可能令全球經濟明年面臨衰退。該行預測，2023 年全球國內生產總值（GDP）增速放緩至 0.5%，人均 GDP 更收縮 0.4%。(信報)

國家統計局公布，8 月份全國規模以上工業增加值按年增長 4.2%，比 7 月加快 0.4 個百分點，升幅高於市場預期的 3.8%；社會消費品零售總額按年多 5.4%，較 7 月加快 2.7 個百分點，市場估計增速為 3.2%；首 8 月全國固定資產投資按年漲 5.8%，升幅比首 7 月提速 0.1 個百分點，優於市場預測的增長 5.5%。(信報)

國家統計局公布，今年首 8 月，商品房銷售額 8.59 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 27.9%；期內，商品房銷售面積 8.79 億平方米，按年下降 23%。房屋施工面積 86.86 億平方米，按年下降 4.5%。(信報)

4) 個股訊息

萬科 (2202) 落實分拆物業管理業務萬物雲 (2602) 上市，全球發售近 1.17 億股 H 股，國際及香港發售分別佔 90% 及 10%，招股價介乎 47.1 元至 52.7 元，集資最多 61.51 億元。每手 100 股，入場費 5323.1 元。招股期由周一至周四，預計 9 月 29 日在主板掛牌。基石投資者認購約 2.76 億美元（約 21.53 億港元），認購金額已佔集資額 35%。(信報)

評級機構標普把復星國際 (656) 長期發行人信用評級和公司有擔保高級無抵押債務的發行評級由「BB」下調至「BB-」，評級展望為「負面」。標普指出，在岸及離岸債券市場融資遇障礙，加上宏觀經濟不確定因素，復星面臨流動性下降及債務期限縮短問題。(信報)

中國電信 (728) 公布，去年 9 月 22 日至本月 16 日，中國電信集團通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持該公司約 9.85 億股 A 股，累計增持金額約 40 億元人民幣，已達到是次增持計劃金額下限，是次增持計劃已實施完畢。(信報)



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