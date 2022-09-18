台美央行周登場市場續觀望 盤面靠個股題材支撐

在通膨壓力壟罩下，美股三大指數續跌，市場預估台股 19 日開盤跟進下跌機率不小，投信認為，下周在美台央行利率決策揭曉前，預料市場將持續觀望，大盤將持續震盪整理，盤面將以個別題材表現為主。

三大法人方面，外資與自營商同步賣超，外資今年以來從台股提款金額已達 1.17 兆元，撤出台股態勢仍未停歇，自營商方面則連 5 賣，本週提款 66.53 億元，投信連買 57 天也跟進賣超，三大法人本週賣超台股 168.68 億元。

PGIM 保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股面臨內外壓力，外部有通膨、升息、經濟衰退疑慮，內部則有科技業庫存調整擴大問題持續，導致指數仍未能收復各天期均線。

廖炳焜表示，美國 CPI 年增率已經連續從 6 月 9.1%、7 月 8.5%，下滑到 8 月的 8.3%，代表通膨正往趨緩方向走，但仍需時間等待落底，預料等待落底期間市場將仍有震盪。

安聯投信台股團隊表示，儘管現階段市場仍相對保守看待，但長期來看，在短期風險下有那些長期題材，可以在短期庫存調整、股價下來時是我們願意承接的標的。

安聯投信台股團隊表示，目前市場雖然仍相對保守，不過很多利空都以消化、籌碼及融資餘額等也相對乾淨，如果以明年上半年基本面有望落底來回推股市，研判到第 4 季到年底某個時點、股市都或有機會落底。

富蘭克林華美投信認為，雖有經濟下滑疑慮、原物料上漲引發高通膨並影響終端物價上漲快速，導致民間消費意願降溫，但台股的股價淨值比仍在 10 年平均水準，仍具投資價值。

根據大摩上調台股覆蓋範圍，預估 2022 年的股利率約為 4.2%，2023 年為 4.6%，較先前分別為 4.1%、4.5% 更高，在全球投資市場中台股仍具高股息率的吸引力。

富蘭克林華美投信認為，9 月中旬蘋果 iphone14 手機開始銷售，可望拉抬消費性電子產品買氣，有機會再拉起一波消費性電子產品的表現；不過中長期來看，明年度是否表現更好，仍要看電子業廠商 11 月上旬前財報公布，企業對於明年上半年的產業表現的預期。

