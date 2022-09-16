IMF發言人萊斯：下行風險將持續!美股迎來四烏日、聯邦快遞盤前跌18%!

盤前美指期貨：(台北時間下午 4 點 06 分)

道瓊指數：下跌 227 點，漲跌幅 -0.73% 至 30843。

那斯達克 100 指數：下跌 110.5 點，漲跌幅 -0.92% 至 11897.00。

標普 500：下跌 32.25 點，漲跌幅 -0.82% 至 3887.00。

IMF 發言人萊斯表示下行風險將持續

週二美國 8 月 CPI 數據公布後，美國迎來最慘烈的黑色星期二。昨日國際貨幣基金 (IMF) 發言人萊斯 (Gerry Rice) 再表示下行風險將持續主導全球經濟前景，第三季經濟動能很可能將再進一步減弱。

IMF 在 7 月對今年全球增速估值下調至 3.2%，對 2023 年預測為 2.9%，下一次預估將在 10 月。今日亞洲股市大都走弱，歐洲早盤也大都開低。美股今日將迎來今年度第三次的四烏日，今晚股指期貨、股指齊全、個股期貨和個股期權將同時到期。由於投資者急於平倉，恐將導致美股及衍生性金融商品大幅波動。目前美股盤前三大指數期貨全面走低。

盤前重點：聯邦快遞預估第一季業績低於預期，盤前跌 18%!

聯邦快遞受本季度最後幾週全球銷量疲軟的打擊，導致收入相對前景減少 5 億美元，昨日預估第一季業績普遍低於預期。除此之外，聯邦快遞還預期第二季商業狀況將進一步減弱，EPS 預估為 2.75 美元，市場普遍預期為 5.46 美元；公司預估收入為 23.5B~24B，市場預估為 24.87B。

另外聯邦快遞還撤回 2023 年財測。面對疲軟的商業環境，聯邦快遞以削減成本的方式因應，包含減少航班頻率、放緩招聘和關閉 90 多個辦事處。目前美股盤前已下跌超過 18%。在全球央行拼命升息、股市面臨下行風險之下，到底哪些是相對抗跌的產業? 食品零售抗通膨概念股成為投資人的首選之一 (推薦閱讀)。

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