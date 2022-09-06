群聯8月營收44億元 探18個月低點

群聯 (8299-TW) 今 (6) 日公告 8 月營收 44.23 億元，受市場需求趨緩影響，月減 17.2%，年減 22%，探近 18 個月低點；前 8 月累計營收 431.57 億元，年增 8%，創歷年同期新高。

群聯執行長潘健成表示，目前市場需求趨緩，整體產業鏈面臨庫存調整，即便早已轉型布局客製化市場，如伺服器、車用、工控等，致力降低市場波動影響，但過去 2 年半導體業超級榮景，消費者與企業需求已大量被滿足，加上通膨、戰爭、疫情封控等因素，目前需求放緩狀況也有跡可循。

近期研調機構報告指出，第三季 NAND Flash Wafer 合約價跌幅恐擴大至 30-35%。潘健成認為，若該預估正確，所有 NAND 原廠都可能面臨虧損，依據歷史經驗，在虧損壓力下，原廠可能開始啟動減產規劃，以維持供需平衡。

潘健成強調，目前景氣趨緩正是考驗企業營運能力的最佳時刻，群聯歷經各種 NAND 產業供需失衡的艱難挑戰，包括 2008 年金融海嘯、2015 年底至 2016 年期間的 NAND 價格崩盤、2020 年初 COVID-19 疫情爆發等，均度過難關，並在每波需求回穩後有顯著的營運成長。

潘健成表示，將以過去經驗，持續深蹲擴大研發投資，布局前瞻控制晶片技術，加強產品線應用，掌握下波景氣回溫的成長機會。