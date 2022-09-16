房租改列特別扣除額本會期有影？ 財長：需再審慎研議

立法院新會期預計本 (9) 月開議，市場關注財政部本會期是否「調高房租扣除額」或「改列特別扣除額」，對此財政部長蘇建榮受訪時說，若要修法最快可能是這會期，但整體還需經過審慎研議評估。

為減輕租屋族負擔，財政部長蘇建榮曾在立法院表示，會研議是否「調高房租扣除額」或「改列特別扣除額」，他也允諾如果要修法，最快將在本會期推動，隨著立院新會期到來，財政部態度也成關注焦點。

蘇建榮接受網路節目訪問時指出，是否修法提高房租扣除額或改列特別扣除額，除需要研議評估，還要看「基本生活費」，因為目前「房屋租金支出的列舉扣除」為 12 萬元，但基本生活費一個人就 19.2 萬元，而人口數越多，基本生活費的受益程度就會越高，這些都已納入基本生活費的考量，因此如果未來基本生活費隨著所得成長，那扣除的意義相對就會減少。

蘇建榮還說，從稅制角度來看，如果只考量「提高房租扣除額」或「改列特別扣除額」，很可能其他項目也會跟著被提出來，市場可能出現「為什麼只考量這個，但沒有考量那個」的質疑聲音。

至於扣除額有無降低的可能？蘇建榮則說，原則上不會調降，但也有例外，就是「儲蓄投資特別扣除」，大約民國 78 年，財政部賦稅改革委員會曾提出的方案，從原本 36 萬，以分年分階段方式降到 27 萬、再降到 18 萬，一次降 9 萬塊，而當時的研究報告就是由他撰寫的。

蘇建榮還說，大概民國 79 年、80 年整個方案落實的時候，只降了第一階段，也就是從 36 萬降到 27 萬，後來就沒有再調整了。

蘇建榮強調，是否調整扣除額必須整體考量，截至目前申報所得，大概約 3 成多才是課稅所得，課稅所得的比例是相對較低，這也是當初思考要怎麼綜合考量的原因之一。