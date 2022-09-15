穩物價大宗物資降稅延至今年底 稅損估約97億元

為穩定物價，財政部今 (15) 日公告，包含進口黃豆、小麥與玉米免徵營業稅，汽柴油、牛肉、奶粉、奶油與小麥貨品調降關稅稅率等措施，將自 10 月 1 日起同步延長 3 個月至今 (2022) 年 12 月 31 日止，粗估稅損約新台幣 97 億元

俄烏戰爭推升大宗物資價格飆漲，為緩解通膨壓力，財政部年初宣布，自 2 月 7 日起至 9 月 30 日止，期間包括進口黃豆、小麥及玉米均免徵營業稅。

財政部表示，儘管經產業主管機關評估，預期黃豆、小麥及玉米進口價格預期下半年可望回跌，但比起俄烏戰爭前價格，價格仍處於相對高檔，基於穩定物價考量，經行政院核定，將自 10 月 1 日起到今年底，繼續免徵營業稅。

財政部今天亦同步公告，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥 3 項貨物稅應徵稅額，其中汽油從每公升徵收新台幣 6.83 元調降至 4.83 元、降幅 29.3%，柴油從每公升徵收 3.99 元調降至 2.49 元、降幅 37.6%，卜特蘭一型水泥則從每公噸 320 元調降至 160 元、降幅 50%。

另外，財政部也公告將繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等 22 項關稅稅率，牛肉從每公斤 10 元調降為 5 元、烘焙用奶粉從 10% 調降至 5%、奶油從 5% 調降至 2.5%、無水奶油則從 8% 調降至 4%，降幅均為 50%，小麥則由 6.5% 調降至免稅，降幅 100%。



