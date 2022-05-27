大宗物資降稅7月起再延三個月 稅損估約96億元

因應俄烏戰爭引發通膨效應，財政部今 (27) 日公告，將自 7 月 1 日起繼續調降大宗物資稅率，包含「黃小玉」、汽柴油與水泥等貨物稅，以及牛肉、奶粉與小麥等關稅，為期三個月至 9 月 30 日止，估計稅損約 96 億元。

在黃小玉部分，考量俄烏戰爭帶動黃豆、小麥與玉米國際價格上漲，因此將自 7 月 1 日起繼續針對進口黃小玉免徵營業稅，以每月稅損約 3.8 億元估算，此次延期稅損約 11.4 億元。

至於汽柴油與水泥部分，同樣繼續延長機動調降汽油、柴油與水泥等 3 項貨物稅應徵稅額，其中汽油由每公升徵收 6.83 元調降至 4.83 元，降幅 29.3%，柴油則由每公升徵收 3.99 元調降至 2.49 元，降幅 37.6%，水泥由每公噸 320 元調降至 160 元，降幅 50%，估算三個月期稅損約 77.79 億元。

另外，包括牛肉、奶粉、奶油及小麥等 22 項關稅稅率，牛肉 16 項貨品由每公斤 10 元調降為 5 元、烘焙用奶粉 2 項貨品由 10% 調降至 5%、奶油由 5% 調降至 2.5%、無水奶油由 8% 調降至 4%，降幅均為 50%，另小麥 2 項貨品由 6.5% 調降至免稅，降幅 100%，預估稅損約 4 億元。

財政部表示，配合本次降稅措施之實施期間，國產水泥、汽油及柴油之適用期間，依貨物稅條例第 2 條規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間之認定，依關稅法施行細則第 2 條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準。

另外，根據同細則第 6 條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日，空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。



