加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/09/14）

野村腳勤觀點：

通膨下滑是庫存調整的解藥

半導體庫存問題延燒了第三季，目前看來庫存去化幅度有限，台股表現也隨之震盪。然而回顧前幾年，半導體庫存早在 2018 年美中貿易戰時因為提前拉貨而創新高，2021 年也持續走揚，但事實上這兩年股市表現並不差，僅是高庫存並非股市修正原因。與今年最大的差異在於，當時通膨水準仍偏低，企業與民眾都願意投資與消費，只要銷貨順暢下，庫存堆的再高也不是問題。反觀目前通膨在 8% 以上，不僅部分企業開始縮減資本支出、消費者信心降至谷底，先前因為遠端辦公帶來的電腦、電視需求也已消失，供給遠大於需求之下才導致了目前的失衡。目前唯一的轉機點，就是等待未來通膨下滑，FED 暫停升息步伐，待企業成本下降與消費者願意消費後，庫存問題才有望解決。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）製造業改善：美國 8 月 ISM 製造業新訂單與存貨指數均改善，顯示消費漸復甦、庫存去化加速

（二）通膨高點放緩：美國 7 月 CPI 自高點下滑，近期大宗商品價格亦轉折向下，有助紓緩通膨壓力

（三）勞參率上升：美國 8 月勞動參與率攀升至 62.4％，顯示勞工正回歸職場，有助於薪資增速放緩

●大盤利空因素：

（一）FED 強化升息立場：全球央行年會上 FED 主席 Powell 暗示激進升息以打擊通膨，經濟復甦仍有壓力

（二）中國衰退風險：中國堅持清零政策，各地政府延長封城時間，恐再次影響經濟復甦動能

（三）外資加速撤離：由於 FED 加速升息、兩岸地緣政治風險，過去 3 年外資已撤出過去 14 年買超金額

●明年第一季可望利多爆發

今年以來市場主要利空，從通膨、升息、經濟衰退再到庫存調整，這些利空彼此間環環相扣，幾乎無法單獨解決，這也導致所有利空竟然同時存在，也讓市場極度擔憂，甚至利多都被解讀成利空，整個市場明顯亂了套。但其實追根究底，通膨就是所有問題的源頭。我們認為基於高基期以及升息壓抑，通膨有望在明年第一季顯著下滑，隨之而來的是 FED 升息放緩，企業獲利有望因成本下滑而上升，而物價下滑也有助於消費信心復甦。隨著一環接一環好轉，到時現在的利空都將成為利多，而台股也有望步上復甦正軌，不過還是提醒在此之前，我們仍要撐過一段企業獲利下修的震盪期，而此時已在相對底部，不建議認賠出場，而若是空手的投資人，接下來每逢修正都是長線加碼時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/08/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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