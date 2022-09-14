台積電等3檔個股9/15除息 指數估蒸發23.24點

權王台積電 (2330-TW)、華豐 (2109-TW) 與鈺齊 - KY(9802-TW) 等 3 檔股票明 (15) 日將進行除息，預估大盤將蒸發 23.24 點。

台積電明天將進行除息交易，每股擬配發 2.75 元現金股息，以今 (14) 日收盤價 480 元計算，現金殖利率約 0.56%，權王除息預估市值將減少 713 億元，占發行量指數約 23 點。

在通膨壓力罩頂，美國聯準會強勢升息幾成定局態勢下，引發股市重挫，台股今天在資金提款下，終場大跌 236 點收在 14658.31 點，台股重挫，台積電明天能否順利填息備受市場關注。

證交所表示，台積電、華豐與鈺齊 - KY 等 3 檔指數除息交易後，估計減少市值占發行量約 23.24 點。

對於股市震盪，證交所表示，主要與全球通膨居高不下，各國央行加速緊縮貨幣政策有關，連帶影響台股波動劇烈，但上市公司營收表現持續成，經濟基本面仍屬強健，投資人不必過度恐慌，宜理性面對近期行情走勢。

證交所指出，上市公司 8 月營收總計 3 兆 3506 億元，較 110 年同期成長 6.53%，累計營業收入也較去年同期成長 9.54%，營收成長公司逾 6 成，經濟基本面仍有一定支撐。

證交所強調，將密切關注國際局勢對市場影響，如果股市出現非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策採取相關穩定措施。