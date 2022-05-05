半導體需求強 百容4月營收2.84億元創新高

百容 (2483-TW) 受惠半導體導線架需求強勁及兩岸產能交互支援，今 (5) 日公布 4 月營收以 2.84 億元改寫歷史新高，月增 8.18%，年增 29.38%，前 4 月營收為 7.96 億元，年增 23.14%。百容預估第二季營收將持續成長。

百容 2022 年第一季業績亮眼，稅後純益 5443 萬元，季增 3.54 倍，年增 5.21 倍，每股純益 0.5 元，受惠安徽滁州廠遷廠後各生產線安置完成，規模經濟效益逐步顯現，推升獲利成長。

百容第一季營收 5.72 億元，為史上同期新高，年增 20.86%，毛利率躍升到 20.66%，季增 5.04 個百分點，年增 4.88 個百分點，稅後純益 5443 萬元，季增 3.54 倍，年增 5.21 倍，每股純益 0.5 元。

百容營運策略鎖定擴大半導體業務，估 2022 年資本支出將自去年近 3 億元倍增至 6 億元，2022 年總體營收中，半導體導線架業務將站穩總營收 4 成。

百容認為，未來幾年百容半導體應用產品將持續出貨，是成長主軸，除台中導線架生產線持續擴充，中國江蘇蘇州相城廠也是重要據點，今年蘇州相城廠將新增 4 台半導體導線架沖壓機台，購置經費約 1 億元。