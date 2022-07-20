美創投Infinio聯手明泰等大廠 助台打造國際太空產業鏈

美國太空科技創投 Infinio 資本來台啟動太空投資，計劃今年募集 2000 萬美元太空科技基金，投資全球與台灣太空產業項目，引進最新創投模式 Venture Studio，找上明泰 (3380-TW)、達運 (8045-TW)、隴華 (2424-TW)、鐳洋科技等台廠，深化與國際大廠的合作，助台打造國際太空產業鏈。

Infinio 資本的 Venture Studio「ISVS」計畫目前已有 10 間國際太空科技企業、10 家台灣供應鏈加入，其中包含歐洲太空總署支持的 Celestia、衛星製造商 NanoAvionics、EnduroSat、衛星雷射光通訊廠 Odysseus Space，國內則有明泰、寬頻設備商達運、海上衛星寬頻廠隴華、低軌衛星技術研發的鐳洋等。

Infinio 資本管理合夥人 Eric Lin 表示，台灣擁有半導體與精密製造、成本管理等優勢，也有完整且技術成熟的產業供應鏈，台灣要建立太空產業的黃金關鍵期便是未來的 2-3 年。

Eric Lin 說道，Infinio 將運用投資帶訂單模式，將國際訂單帶來台灣，而訂單需求將促成供應鏈發展，進一步建構新太空產業的生態系，專注媒合、投資國際太空項目與台灣供應鏈資源，協助台灣新創公司與預計跨入太空產業的科技公司拓展太空市場版圖。



Infinio 資本已啟動 2000 萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」募資， 目前第一輪籌資已過半，將會立即啟動投資計畫，未來 2 年內，除了投資太空科技項目之外，同時以協助台灣建構太空產業生態鏈為目標。

明泰也是 Infinio 資本太空基金投資人，董事長黃文芳表示，公司數十年來專注發展網路通訊，近年來也佈局低軌衛星網路應用，衛星技術的研發需要高度倚賴跨國企業合作，而 Infinio 資本能有效協助台廠獲得太空供應鏈訂單。

鐳洋科技總經理王奕翔表示，公司專精低軌衛星研發技術，產品已涵蓋地面及太空，可應用於低軌衛星地面接收站及酬載系統，目前在 Infinio 資本的協助下，鐳洋已與歐美衛星系統整合製造商開始洽談合作。