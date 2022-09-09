〈貴金屬盤後〉鮑爾暗示9月升息3碼幾乎已成定局 金價收黑

黃金期貨周四 (8 日) 收低，主因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表 9 月會議前最後一場公開談話，再度強烈承諾將壓制通膨，意味著 9 月幾乎篤定將升息 3 碼，歐洲央行 (ECB) 也罕見升息 3 碼，並預告還會繼續升息。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 7.60 美元或 0.4%，報每盎司 1720.20 美元。

央行升息，會削弱黃金等不孳息資產的魅力。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，金價在鮑爾談話後下跌，儘管這次談話和 8 月底在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會的內容大致相同。

鮑爾周四在一場研討會中表示，Fed 將堅定升息以壓制通膨，不會因為政治性評論分心。當天稍早，ECB 決議升息 3 碼，並預告還會有更多次升息。

美元兌歐元周四略為攀升，但追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2%，報 109.655。10 年期美債殖利率微降至 3.259%。

Wright 預測，美元兌歐元、英鎊將持續升值，金價很可能跌破 1700 美元。他說：「此刻我看不到有什麼支持性或強而有力的理由，可以吸引人們買進黃金。」

美國周四公布的數據顯示，上周初領失業救濟金人數減為 22.2 萬人，是三個半月低點，顯示即使 Fed 大幅升息，美國就業市場仍強勁。

FXTM 市場分析部門主管 Lukman Otunuga 說：「經濟數據推升 Fed 更多次大幅升息的可能性，最終懲罰到不孳息的黃金。」

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