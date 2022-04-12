茂林-KY今年營運謹慎樂觀 資本支出估達3億元

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (12) 日召開法說會，受近期中國疫情升溫影響，茂林上海廠區配合政府防疫停工，董事長李滿祥表示，疫情仍嚴峻，短期將以庫存支應、降低封控影響，全年目標力拚持平去年，整體營運謹慎樂觀，今年資本支出則估達 3 億元，將用於新製程、新技術開發。

李滿祥表示，雖然去年面臨疫情嚴峻、物價上漲壓力，但整體營運與原計畫相當，展望今年，大環境仍面臨疫情影響，且不同廠區有不同環境變化，短期部分廠區受封城停工。

茂林去年產品營收比重以 IT 產品為大宗，占比逾 7 成、約 76%，消費性產品、穿戴裝置各占 1 成，顯示器則受客戶設計修改、出貨客戶多位在疫情嚴峻處，去年營收比重下滑至 4%，總經理蔡宗霖預期，今年全年各產品出貨比重估與去年相近。

茂林上海子公司向隆電子近期就受當地封控影響停工，待政府通知後才可恢復正常運作，茂林預期，將對近幾個月營運造成影響，不期仍有庫存可支應需求。

資本支出方面，茂林預計今年將投入約 3 億元資本支出，年增 20%，用於新製程與新技術的開發上，包含 miniLED 應用光學元件等，效益估要到明年下半年才可望逐步浮現。

茂林也通過去年盈餘分配，每股擬配發 5 元現金股利，配發率維持 5 成之上，達約 51%，以今日收盤價 64.2 元計算，現金殖利率約 7.78%，此外，茂林今年 1 月起也提供育兒津貼，員工只要有 0-6 歲孩童，每個月公司將補貼 5000 元。