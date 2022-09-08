【產業研究報告】選對產業抓到投資真價值-被動元件

「被動元件」一直以來都是有持續需求的產業，在科技日新月異的時代之下，幾乎可以說是你生活中接觸得到的東西，都需要被動元件才有辦法正常運行，包括電阻器、電容器、電感器、變壓器等等… 都是在被動元件的範疇當中。

被動元件廠上半年受到通膨、中國封控、消費性電子低迷的影響，根據研究報告指出，消費性電子 (筆電、手機) 市況不樂觀，被動元件標準品的現貨價格，已低於出廠價，下游也出現去庫存化速度放緩，因此拓展利基型領域，尤其在「車用」上的應用，已是被動元件大廠的共識。

最近的 MIH 電動車聯盟，讓電動車這個話題再度夯起來，慶龍老師也不止一次提到，電動車將是未來具有獲利題材的產業之一，相關股票，我會幫你們盯得很緊。被動元件龍頭大廠國巨 (2327)，面對這個大市場，當然不會缺席。國巨聚焦在高規格車用終端應用，高階利基型產品近滿載，營收比重可望提升，除了電動車本身的市場，充電樁也算是車用範疇之一，當電動車普及後，充電樁也會連帶受惠，這樣加乘的商機不可忽視，目標在 2023 年相關車用業績占比會提升到 22%，投資價值持續看好。

慶龍老師始終堅持買績優股，而績優股的其中一個條件，就是「產業龍頭」，公司營運穩定加上市場認同度高。這樣的選股才會是有價值，讓你可以抱得安穩賺得安心，好的標的搭配反市場的操作，當符合量價籌碼形態，第一時間跟我操作，股票想要賺錢，其實沒有你想的那麼難。

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