永豐金證券總經理交接 張李章隆升任

永豐金證券今 (7) 日舉行總經理交接，總經理一職由投資銀行處處長張李章隆升任，而原任總經理江偉源改派為永豐金證券 (亞洲) 董事長。

永豐金證券董事長朱士廷表示，過去幾年積極推動財富管理轉型、數位創新服務，獲利結構更為穩健，而張李章隆自承銷基層做起，27 年豐富歷練與永豐金一同成長，在已建立的優良基礎下接棒，看好將擴大市場再創佳績。

張李章隆則表示，身為資深員工，深刻了解永豐金證券核心理念，接下來將持續鏈結金控中長期策略發展，從提升市占、持續數位化轉型、長尾客戶經營、財富管理、投資交易策略多元化等方向努力。

此外，張李章隆提到，提升資產投資績效將是重點，需從投資銀行、自營到商品力等方向，來提升公司獲利，並滿足更多客戶資產配置需求。

張李章隆民國 83 年進入永豐金證券，自承銷部基層專員做起，歷經企劃處、承銷部和投資銀行事業處部門主管，資歷逾 27 年，是永豐金證券培育的優秀專業經理人才。

同時，朱士廷也肯定江偉源任內的貢獻，從完善制度到深化公司治理，近二年推升獲利持續成長，2021 年稅後純益達 48.15 億元創歷史新高。

江偉源接下來將持續協助證券進行營運轉型、海外事業拓展等相關業務，並擔任永豐金證券董事、永豐金證券 (亞洲) 董事長職務。

另外，朱士廷強調，收入不只單靠台股，更要找新市場、新機會，市場環境嚴峻，雖不能改變風向，但可以調整風帆和戰法，一定可以做出不一樣的成果。