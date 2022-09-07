〈如興爭議〉避免如興案重演 證交所祭強化措施最高可開罰500萬元

牛仔褲代工大廠如興 (4414-TW) 公司治理問題頻傳，股票自 8 月 18 日起停止交易，為避免如興案重演，證交所今 (7) 日宣布祭出強化監理措施，範圍涵蓋資訊揭露與董事會職能等，未來只要未落實公司治理，最高可重罰 500 萬元。

近期包括台開、如興等上市公司陸續因財報難產拖累股票交易，其中台開因跳票、財報難產，已在 8 月 4 日遭強制下市，如興也因財務出現重大困難、財報難產深陷下市危機。

為避免如興案重演，證交所今天罕見的由董事長林修銘出面召開記者會，針對上市公司監理祭出 13 項強化措施，內容涵蓋：資訊揭露、董事會職能、公司治理、會計師職責及借助外部單位等五大構面，以強化後續證交所對高風險上市公司之監理機制。

其中在董事職能部分，林修銘指出，將加強公司治理主管職能發揮，並增列董事辭任、法人董事代表改派及法人股東改派代表人，董事應即通知公司及公司治理主管，且公司及公司治理主管應就前開通知事項應予回應。

證交所強調，未來只要沒有遵守、落實公司治理者，證交所將視情節輕重，針對上市公司加重處罰，違約金最高從 5 萬到 500 萬元不等，並得要求上市公司懲處失職之公司治理主管。

證交所表示，為防範如興事件再次發生，將修正重大訊息相關規範及「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」增加公司治理主管職責規定，並就原本財務報告實質審閱、平時例外管理、內控查核、重大訊息查證及集團監理等財務業務管理措施中差異化管理部分，規劃相關之強化監理措施。