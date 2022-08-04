〈如興爭議〉聲明營運現金流正常 處分資產價款5.25億元年底前入帳

牛仔褲廠如興 (4414-TW) 4 日晚間發出聲明，針對外界關注的營運及現金流，公司說明，現已進入出貨旺季，未來 3 個月營收能見度仍高，加上處分閒置資產年底前依合約約定可收回 1780 萬美金、約新台幣 5.25 億元，且目前為止銀行往來及債信一切正常，現金流量完全足以支應公司未來營運及維持相關債信。

如興表示，目前應收帳款帳期最長為 90 天，參考以往經驗，實際收回天數約 80 天；針對閒置資產處置之部份，目前已簽約處置尼加拉瓜、薩爾瓦多及柬埔寨工廠土地，將按出售合約約定陸續收回價款。

如興進一步指出，已積極對往來銀行、供應商及主管機關，進行充分之溝通與說明，且多已獲善意回應，目前財務與業務一切正常；如興上半年營收 85.7 億元，年增 13.36%。

而近期的高層異動及經營權爭議，如興表示，法人董事偉豪投資因其改派書送達程序不符我國民商法制，致法人董事代表人改派造成爭議，繼而造成各界困擾及傷害。

如興表示，為維護公司、全體股東之權益與確保資本市場之秩序不致於遭破壞殆盡，經營團隊將對造成對公司、全體股東與廣大投資人損害之人與事，盡速採行必要之維權與究責行動，以示遵行法令與落實公司治理。

如興也重申，111 年 7 月 15 日前所有董事會與股東常會決議，一切均合法有效，在此之前，本公司董事長依法為張水江，由其簽核之財報及主持召開的董事會、股東會，相關法律效力將不會被動搖。

不過，由於如興董事變動已達三分之一，依法應進行補選，公司表示，經董事充分溝通後，決定將依法於 60 天內召集股東臨時會，提前進行董事會之改選，力求於最短時間內重拾投資人信心。

另外，如興子公司白城市美達服裝早先遭不當查封資產一案，公司表示，經查肇因於非公司員工之人，非法盜刻印章所致，並不是公司之正常程序背書保證行為，目前正循法律途徑處理、維護權益，相關資料與說明業已提交主管機關鑒察，對營運無影響。