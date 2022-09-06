高盛人事長退休 人力部門營運長獲晉升

高盛集團 (GS-US) 周二 (6 日) 任命在該行工作了 15 年的資深人士亞瑟 (Jacqueline Arthur) 自明年 1 月 1 日開始管理人力資源。

45 歲的亞瑟將接替 2020 年初以來就一直擔任高盛全球人力資本管理主管的迪貝爾 (Bentley de Beyer)。亞瑟目前擔任人力資源部門的營運長和策略長。她曾擔任高盛管理委員會的副總參謀長兼秘書，並曾任其資產管理和消費者及財富管理部門的營運長。

她將向高盛總裁兼營運長沃爾登 (John Waldron) 匯報，並加入該行的管理委員會。迪貝爾將於明年年初退休並擔任顧問董事。

亞瑟接任新人力資源主管，正逢金融業動盪時期，該行業專注於重返辦公室、迫在眉睫的裁員和多元化。高盛對此採取較強硬的態度，將員工全面召回其辦公場所，而其競爭對手則有時勉強允許更大的彈性。

該公司還反對一項長達 12 年的集體訴訟，主要是指控在薪酬和晉升方面普遍存在對女性的偏見。一位前常務董事在新回憶錄中披露，在她於 2016 離開公司之前曾在公司遭到毆打並面臨公司的厭女症。該公司發言人聲稱該訴訟的說法「毫無根據」，並表示強烈反對作者的描述。

高盛高管表示，隨著經濟前景黯淡和交易步伐放緩，該公司正在重啟在疫情暫停的員工績效評估，恢復每年淘汰表現不佳的人。