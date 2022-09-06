裕日車七人座新車獲百張訂單 估明年Q1後晶片供應趨穩

裕日車 (2227-TW) 今 (6) 日宣布，全新日系七人座休旅 THE ALL-NEW INFINITI QX60 正式上市，總經理蔡文榮表示，自 8 月 3 日預售以來已獲超過 100 張訂單，本月起陸續交車，目標年銷售 300 台，然因進口車持續缺車中，預計明年第一季後車用晶片供應將趨穩，營運將明顯成長。

蔡文榮說明，儘管持續受晶片短缺、新台幣貶值，以及新車進口成本上漲影響，但已向原廠爭取 QX60 風尚款建議售價不調漲，維持預售價格 265 萬元，旗艦款更較預售優惠 1 萬元，建議售價 279 萬元，而接單狀況超乎預期下，部分車規車色已開始缺車。

裕日車指出，第二季應已是谷底，隨著 Nissan Kicks 小改款 9 月底將發表，加上車市第四季將迎來旺季、車用晶片短缺狀況舒緩，預料明年第一季起將有明顯成長。

對於漲價議題，裕日車強調，會努力爭取國內消費者儘可能維持原本價格，或車價漲價同步增加配備，將持續與日產原廠討論中。

另外，對於中國轉投資，裕日車說明，上半年因中國封城明顯受衝擊，但隨著中國政府積極推動刺激車市消費政策，東風日產已恢復正常銷售水準，全年有望維持去年銷售 116 萬台水準。