缺料、缺車 裕日車Q2 EPS僅0.74元 寫2年來單季新低

裕日車 (2227-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，單季稅後純益 2.23 億元，季減 72.37%，年減 67.78%，每股純益 (EPS) 僅 0.74 元，創 2020 年第二季以來單季新低。

由於裕日車上半年處在缺料、缺車困境，第二季合併營收 40.87 億元，季減 47.36%，年減 33.56%，營業毛利 4.03 億元，季減 57.1%，年減 44.58%，毛利率 9.87%，季減 2.24 個百分點，年減 1.96 個百分點，營業虧損 6125 萬元，季減 151.75%，年減 275%，營益率 - 1.5%，季減 2.28 個百分點，年減 2.07 個百分點，稅後純益 2.23 億元，季減 72.36%，年減 67.78%，每股純益 0.74 元。

而裕日車上半年合併營收 118.52 億元，年減 15.66%，營業毛利 13.43 億元，年減 17.08%，毛利率 11.33%，年減 0.2 個百分點，營業利益 5710 萬元，年減 48.66%，營益率 0.48%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 10.32 億元，年減 31.33%，每股純益 3.44 元。

由於中國車市上半年缺車，又有上海封城造成供應鏈中斷、缺料等各種逆風因素，上半年裕日車認列中國轉投資收入僅逾 12 億元，年減近 30%，也進而影響整體獲利動能。

不過，裕日車對下半年仍保持樂觀，隨著中國祭出購置稅減半等振興措施，刺激新車銷售動能，且車用晶片短缺問題改善，預料轉投資金雞母東風日產全年銷量將優於去年。

而在國內車市，裕日車已規劃第三季末將有主力車款 KICKS 小改款和 QX60 大改款登場，第四季則有全新 23 年式 LEAF、全新 22 年式 AITIMA 和大改款 X-TRAIL，下半年銷售動能明顯轉強可期。