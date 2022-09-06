大戶、小資族瘋搶這檔雙高概念ETF 買氣狂增200%

季配息掀風潮，高股息 ETF 除息秀一波接一波。其中，季配息 ETF 新兵－元大台灣高息低波 (00713-TW) 宣布將配息 1.45 元後，不僅以 7.2% 的高息率拿下 9 月 ETF「配息率王」，也躍居今年高股息 ETF 的「股利金額王」，「雙高概念」吸引市場目光，9 月以來，00713 的交易量及盤中零股交易雙雙暴增超過 200%，呈現買氣強強滾。

00713 在 9 月 1 日公布首次季配息結果後，近三個營業日的平均成交量為 3333 張，較 8 月平均的 914 張，大舉成長幅度 264%，而盤中零股每天平均成交 8.6 萬股，也較 8 月的 2.4 萬股暴增 249%，顯示大戶、散戶和小資族都搶進 00713 的態勢，也讓 00713 在高股息 ETF 中的成交量及盤中零股買氣成長奪下「雙冠王」。

法人表示，00713 發行價 30 元，雖然股價相對較高，但是在盤中零股交易活躍，00713 報價綿密度並不輸低價的 ETF，小資族買賣方便，許多投資人也無畏高股價用零股大力買，從 00713 快速成長的買氣可見一斑。未來盤中零股撮合將縮短到 1 分鐘，交易中高價股的障礙更少，流動性可望再提升。

此外，股民愈來愈不滿足於高股息，還要高股利，希望藉以放大現金流，法人表示，每年能穩定發 1 元以上股息的 ETF，多會被視為「雙高」指標，以 00713 為例，今年改為季配息前，00713 各年度配發 1.55 元、1.6 元、1.7 元、3.15 元，平均股息率超過 5%，和許多存股族偏好存「雙高」概念的中高價股表現旗鼓相當。

尤其改為季配息後，00713 將配息 1.45 元，不但是 9 月 ETF 配息率王，也是今年來宣布發放股息最多的高股息 ETF，超越 00900 及 00878 迄今配發的 1.2 元及 0.9 元。