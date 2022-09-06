看好長線夠利 全台首檔創新科技非投資等級債募集倒數

股債市場在第三季已見到落底反彈態勢，由於創新科技企業擁有較佳長期營收獲利契機，反映在過去 20 年，科技非投資等級債券的長期平均違約率遠低於整體非投資等級債券，日盛投信今 (6) 日宣布，看好科技非投資等級債｢長線夠利｣，推出全台首檔聚焦「創新科技企業」的非投資等級債券基金，預計 10 月 3 展開募集。

日盛投信表示，科技非投資等級債券去年全年更達到零違約狀態，加上當前科技非投資等級債券殖利率價值來到近 5 年相對高位，使該資產相對其他股債的風險報酬更為優異，看準使商機，因此推出「日盛全球創新科技非投資等級債券基金」，保管銀行為上海商業銀行。

日盛投信進一步表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金，以投資美國企業為主軸，聚焦追求企業長期評等獲得調升的「明日之星」(Rising Star) 收益機會。

日盛投信指出，今年上半年面對俄烏戰爭，通膨升溫乃至於開啟了快速升息循環等事件時，非投資等級債市免不了波動修正；若以中長期角度來看，這樣的修正反倒是為投資帶來了優異的價值機會。

日盛投信回顧 2010 年迄今，非投資等級債市四度遭遇市場利空事件，包括：歐債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息以及新冠疫情，當下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至 8.75% 以上，然而若投資能掌握前述四度殖利率上升時機點進場投資、並持有一年，平均總報酬可高達 20.3%。反觀今年非投資等級債殖利率於第二季觸及 9% 以上，加上升息進入尾聲，預期未來一年將是展現投資價值的好時機。

日盛投信分析，由於目前科技非投資等級債券殖利率來到近 5 年相對高位、具備優異的投資價值，因此展望未來一年，若美國通膨與升息情境如同當前市場狀態，則預估指數總報酬可望來到 6%~7% 區間，建議看好科技產業並追求收益的投資人不妨把握布局良機。