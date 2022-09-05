處置、分盤交易資訊更透明 9/26起比照一般股票揭露訊息

處置、分盤交易股票交易資訊將更透明，證交所宣布，9 月 26 日起，只要被列為處置、分盤交易股票，將比照一般股票，普通交易每 5 秒揭露一次模擬撮合成交價、量及最佳 5 檔買賣價量等資訊，盤中零股交易則是每 10 秒揭露一次。

根據現行規定，只有一般普通股票在普通交易時，會每 5 秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳 5 檔買賣價量；盤中零股交易則是每 10 秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳 5 檔買賣價量。

而被列為處置與分盤交易的股票，目前只有在開盤時段，按撮合頻率，例如 5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘揭示「模擬撮合成交價、量及最佳 5 檔買賣價量」，其餘交易時間皆未揭露交易資訊；盤中零股交易同樣沒有任何資訊揭露。

為讓交易更透明，並提升有價證券交易資訊透明度，讓有價證券在採「集合競價交易」期間交易資訊揭露一致，證交所指出，自 9 月 26 日起，延長撮合間隔時間的有價證券比照現行一般有價證券之揭露方式揭露交易資訊，每 5 秒揭露一次模擬撮合成交價、量及最佳 5 檔買賣價量等資訊。

另外，盤中零股交易部分將每 10 秒揭露一次，以利投資參考；遇價格劇烈波動時，採延緩開收盤與盤中價格穩定措施。

