砷化鎵族群8月營收低迷 穩懋小幅回升、全新續探低

砷化鎵族群 8 月營收出爐，受整體市況低迷影響，營收仍處低谷，穩懋 (3105-TW) 雖較上月回升至 13.86 億元，但年減 38.48%，全新 (2455-TW) 則再下滑至 1.73 億元，續探近年低點，宏捷科也失守 2 億元大關，終止連五月成長。

穩懋 8 月營收小幅回升至 13.86 億元，月增 1.51%；累計前 8 個月營收 135.36 億元，年減 18.4%。

展望本季，穩懋認為，除光通訊應用可望回升外，受安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、整體大環境影響，營運低迷，估本季營收將較第二季下滑 24-26%，依此推算，9 月營收仍將維持 7、8 月水準，而毛利率同步受產能利用率下滑拖累，估將跌破 3 成，僅達 21-23%。

全新 8 月營收連兩個月下滑，約 1.73 億元，月減 9.3%、年減 45.1%，為 2019 年 2 月以來，近 42 個月低點；前 8 個月營收達 19.39 億元，年減 18.9%。

全新指出，8 月微電子需求低迷，光電子產品則因車廠放緩拉貨動能，營收比重下滑至 18.2%，也導致整體營收下滑，由於大環境不佳，目前對第三季營運保守看待。

宏捷科 (8086-TW)8 月營收再度失守 2 億元大關，並終止連 5 個月成長，下滑至 1.98 億元，月減 3.8%、年減 53.8%；累計前 8 月營收達 16.03 億元、年減 47.6%。

不過，主攻國防領域商機的砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW)8 月營收則逆勢勁揚、達 9463.5 萬元，月增 41.03%、年增 80.41%；公司表示，主要受惠國防相關產品出貨量持續提升，也預期下半年進入國防標案出貨旺季，營運可望再增溫。今年前 8 月營收達 6.31 億元、年增 7.5%。