〈BTC大會〉提產業發展五大關鍵 翁啟惠：醫療保險須跟上生醫趨勢

2022 行政院生技產業策略諮詢委員會議 (BTC) 為期三天，今 (5) 日起盛大展開，聚焦生醫韌性家園、BioData 生態系、Bio-ICT 契機等三大面向，中研院院士翁啟惠也在會中分析後疫情時代台灣生醫科技發展利基，提出五大發展關鍵，並認為醫療保險須跟上生醫發展趨勢。

翁啟惠提出人才、資金、法規環境、醫療保險、健全股市發展等五大發展因素，從人才角度來看，因台灣生技公司規模普遍不大，但家數眾多，容易稀釋經理人才，因此仍需培育延攬人才，加強經理、創新關鍵技術、智慧財產保護等。

在資金與法規上，翁啟惠認為，台灣生醫產業要加強初中後期產品研發、資金連結，強化在國際臨床試驗上的投資，法規面也要與時俱進，像是 FDA/EMA、生技醫藥條例等，且台灣健保大數據、人體生物資料庫都是很好的發展利基。

翁啟惠也特別提到，醫療保險須跟上生醫發展趨勢，讓病人有選擇創新產品的機會，如生物製劑、抗體、細胞、基因治療等，同時政府也應健全股市發展，防止部分人士利用興櫃新創平台炒作、強化股市分析師品質。

翁啟惠說，生醫產業正逐步走向數位精準健康領域發展，隨著人口老化，觀察全球醫療支出持續上升，甚至超過經濟成長速度，他更指出，今天的醫療進步是因為過去的創新研究，而今天投入的研究將帶來新的醫療進步。

回顧過去政府提出的兩兆雙星，除半導體、面板產業外，雙星正是指生技及數位內容，台灣生技產業市值也在 2015 年突破兆元大關，今年除市值將續站穩兆元以上，營業額也可望從去年逾 7000 億元，持續朝兆元等級邁進。

行政院副院長沈榮津指出，生醫產業是國家戰略產業，在政府推行的 5+2 產業、六大核心產業中，生醫產業都是關鍵項目之一，認為未來生醫產業邁向兆元產業將是指日可待，而不只中研院、廣達 (2382-TW) 董事長林百里，包含和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、仁寶 (2324-TW) 董事長許勝雄等科技大老，也都相當重視醫療產業發展。

國科會主委吳政忠則補充，台灣在過去三年擁有其大韌性基礎，將有利基建構完善的健康大數據產業生態系。