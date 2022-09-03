〈熱門股〉搭電子紙商機熱潮 振曜周漲1成攀兩個月高點

電子紙搭上全球環保商機，近年隨著相關技術應用漸趨成熟，需求也迎來爆發性成長期，元太 (8069-TW) 近年轉以強化上游材料產能為主，後端模組、系統整合則交由生態系夥伴負責，共同打群架，其中，振曜 (6143-TW) 也搭上這波電子紙商機熱潮，本周大漲近 1 成，股價攀上兩個月來高點。

電子紙應用從過去以黑、白兩色為代表後，近年也成功研發推出三色、四色、五色彩色電子紙，市場看好，隨彩色電子紙應用技術升級、滲透率提高，將可望進一步與傳統 LCD 競爭，且應用上也跨入電子貨架標籤 (ESL) 市場，有利整體市場發展。

如今電子紙應用正逐步滲透至日常生活各領域，從電子紙閱讀器、電子紙筆記本外，如今在公車站牌、超市電子貨架標籤、大型海報看板等都有電子紙的身影，市調機構洛圖科技 (RUNTO) 報告資料顯示，今年全球電子紙標籤模組出貨量估達 4 億片、可望較去年翻倍。

為擴大電子紙生態園，元太也攜手京東方、興泰科技共組發起成立電子紙產業聯盟，參與家數已突破 120 家，其中，不乏台廠 IC 設計、組裝應用、系統整合商，而振曜也參與其中，值得注意的是，元太也是振曜股東之一，透過旗下元瀚材料持股約 6.4%，隨著元太大舉擴充產能，可望受惠最大。