大盤續跌，但櫃買有飆股？

加權指數今天續跌，OTC 小漲，再次驗證我所預告，現階段做股票，選小不選大

由於美元續強、台幣續貶，加上景氣持續下滑（8 月台灣、歐元區、中國大陸、南韓 PMI 持續下滑），對大型股來講都是重重壓力，所以加權指數持續下跌一點都不意外

但很多中小型股票因為 7、8 月營收還在創新高，且前景持續看好，所以股價相當強勢

尤其我一再預告的新能源、車用電子更是如此

氫燃料電池的高力 (8996-TW) 今天盤中股價續創歷史新高，由於短線漲幅太大，收盤小跌，但本周幾乎是台股最強股票之一，我從 8 月領先全市場預告到現在，你有跟上嗎？

當高力大漲後，我昨天開始在『贏家攻略』和群組，開始預告一支新高力，營收獲利創五年新高，股價突破兩年盤整區，今天果然也大漲續創本波新高，這支股票也屬於新能源概念股（細節看周四五『贏家攻略』）

高力漲多後，我們開始逐步獲利調節轉到新高力，歡迎你趕快來跟上，今天太陽能的元晶收盤也再創本波新高，由於目前全球電價居高不下，太陽能又開始被大力運用，國內許多大集團（包含電信三雄、友達等等）都紛紛跨入太陽能電廠設置和經營，所以未來對於太陽能晶元需求會格外強勁，元晶是目前國內技術最先進且唯一可做到 12 吋晶圓的公司，未來受惠最大所以股價也強勢表態

車用電子的台半 (5425-TW)，也是我們長線操作標的，今天股價也再創本波新高，從月線來看股價距離歷史高點僅一步之遙，由於台半 6 月營收創歷史新高，7 月營收也在高檔，表示其現在和未來基本面將相當看好，股價應有機會再創歷史新高

所以從這些個股的表現來看，現階段根本不用理會加權指數的漲跌，重點是只要你能精選到這些強勢股，隨時都有賺大錢的機會

尤其是我已經連續兩天預告的新高力，你一定要來跟上

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