印度5G建置大刀闊斧 中磊、合勤控卡位搶商機

印度 5G 建置進入高速成長期，當地兩大電信巨頭近期紛紛公佈供應商名單，並推出終端網通設備，台廠積極卡位印度市場商機，合勤控 (3704-TW) 去年起便開始出貨光纖設備，未來 2 年出貨將明顯放量，中磊 (5388-TW) 過去曾與當地業者合作，也看好未來當地市場發展。

Reliance Jio 與巴帝電信 (Bharti Airtel) 相繼宣布 10 月將提供 5G 服務，並加大基建力道，Jio 將斥資 250 億美元，目標明年底 5G 服務覆蓋全印度，巴帝電信則目標 2024 年第一季布建完成。

除局端 (CO) 設備建置外，Reliance Jio 也搶先推出 5G FWA 終端設備 (CPE)，看好未來 5G FWA 用戶將達 1 億戶水準。

國內廠商也積極卡位當地 5G 設備商機，合勤控指出，目前與已與主要電信商接洽，去年開始出貨光纖設備給其中一家電信商，也正積極向當地業者推局端設備 OLT 等產品。

合勤控預估，印度市場布局這 2 年將開始放量，現階段出貨水準約 20 萬台，預計未來可望倍增至 40-50 萬台。

中磊不評論單一客戶，因應印度及南亞需求，也在印度設廠，看好當地市場需求；目前中磊中國產能約 45%、菲律賓 40%、台灣 10%、印度 5%。

事實上，中磊已在印度佈局多年，過去曾與巴帝電信合作推出支援 O-RAN 的虛擬化小基站，加上巴帝電信計劃今年正式推出 O-RAN 服務，可望為中磊出貨添動能。

智易 (3596-TW) 則表示，公司除歐美主要市場外，也看到印度、中東、拉美市場商機浮現，持續與印度業者保持良好聯繫，當地也有營業據點，會根據客戶需求出貨 CPE 產品。