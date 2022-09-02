美製造業已觸底 Caterpillar股價為何未見起色？

衡量美國製造業活動的一項關鍵指標終於在 8 月止滑，同時通膨也放緩，這應該有利於 Caterpillar (CAT-US) 等周期性股票，但投資者似乎並不相信。

美國供應管理協會 (ISM) 數字顯示，8 月製造業指數為 52.8，雖低於 6 月的 53，但與前月幾乎持平，略優於經濟學家預期。

優於預期是好消息，成長終於止滑也是好消息。該指數以 50 為成長和萎縮的分水嶺，意味著製造業正在成長，但自 2021 年 3 月指數升抵近 64 的高峰以來，成長速度已顯著放緩。

這種放緩展現在股票上。自 2021 年 3 月以來，S&P 500 指數中的工業股已下跌約 7%，而 S&P 500 和道指同期分別下跌 2% 和 5%。重工具製造商 Caterpillar 同期跌幅約達 22%。

然而，Caterpillar 周四早盤下跌約 2.4%，即使 ISM 製造業指數公布後，仍收跌 1.23%，且似乎沒有不利消息。

有關 Caterpillar 股價下跌，更好的解釋是整體市場持續疲軟，因為工業股並不總是對 PMI 數據做出反應，儘管投資者重視該指數合情合理，因為工業活動更多，意味著企業需要更多設備。