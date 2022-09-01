美國第2季勞動生產力確認年減2.4% 史上最大

美國勞工部周四 (1 日) 證實，第 2 季美國勞工生產率大幅下降，創史上最大的同比降幅，讓勞動成本面臨上行壓力。

勞工部表示，衡量每名勞工每小時產出的非農生產率上季以 4.1% 的年率收縮，較上月報告初值收縮 4.6% 上修。第 1 季勞動生產率下降 7.4%。

經濟學家之前預計，勞動生產率降幅將修正至 4.5%。

與一年前相比，生產率下降 2.4%，而非上月估計的 2.5%。仍是自 1948 年第 1 季開始統計該系列數據以來的最大同比降幅。

在就業成長強勁的背景下，生產率的下降可能難以持續。這使得經濟學家預計未來幾個月招聘將放緩。上半年就業成長平均每月約 46 萬 1300 人，表現優於整體經濟。

第 2 季工時增加了 2.7%，高於之前報告的 2.6%。

單位勞動力成本（每單位產出的勞動力價格）以 10.2% 的速度飆升，低於之前估計的 10.8%。第 1 季增速為 12.7%。單位勞動力成本較一年前增加 9.3%，低於上月報告的 9.5%。

緊張的勞動力指標正在推動工資成長。 7 月底有 1120 萬個職位空缺，每個失業工人有兩個職位空缺選擇。

時薪以未經修正的 5.7% 的速度成長。與 2021 年第 2 季相比，薪資福利以未經修正的 6.7% 的速度成長。