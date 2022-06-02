美國第1季勞動生產率終值大跌7.3% 1947年來最大降幅

美國勞工部周四 (2 日) 證實，第 1 季美國勞動生產率以 1947 年以來最大速度下降，而單位勞動成本成長加速，代表強勁的工資成長可能會持續，並導致通膨在一段時間內保持令人不安的高點。

衡量每名勞工每小時產出的非農生產率折合年率下降 7.3%，為 1947 年第 3 季以來最大跌幅。這是由上月初估下跌 7.5% 向上修正。

第 4 季的勞動生產率成長 6.3%。與一年前相比，勞動生產率未經修正下跌 0.6%。

在新冠疫情爆發後，勞動力結構出現巨大變化，這使得衡量潛在的生產率成長變得更加困難。有些經濟學家認為生產率成長約 1.0% 或更低，這讓聯準會 (Fed) 更難應對通膨。

紐約渣打銀行北美宏觀策略主管英格蘭德 (Steve Englander) 表示，「Fed 面臨的問題是，強勁的生產率成長有助 1990 年代末期和新冠疫情爆發前幾年保持偏低的單位勞動成本成長。」「如果猜測生產率成長低於 1%，那麼工資將需要成長低於 3% 才能與 2% 的通膨目標保持一致。」

第 1 季工時增加了 5.4%，高於之前的 5.5%。

單位勞動成本以 12.6% 的速度成長；由 5 月報告的成長 11.6% 初值上修而來；而 10 月至 12 月當季成長率為 3.9%。

單位勞動成本較一年前成長 8.2%，而非上月估計的 7.2%。勞工的嚴重短缺正在推動工資上揚。截至 4 月底還有 1140 萬個職位空缺。

第 1 季時薪成長 4.4%，高於之前估計的 3.2%。較 2021 年第 1 季增加了 7.6%；之前估計為成長 6.5%。