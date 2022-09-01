〈台幣〉三重壓力夾殺失守30.5元 9月是否貶破31元看兩大指標

美元續強，日元、韓元帶頭走貶，加上外資大賣台股 332.48 億元，多重壓力夾殺下，新台幣兌美元匯率今 (1) 日終場大貶 9.6 分、收在 30.531 元，創下 29 個月、2020 年 3 月 19 日疫情爆發來新低，本月會不會見到「31 字頭」要看 Fed 升息幅度和外資臉色。

台股今天殺聲隆隆，終場大跌 293.58 點，收在 14801.86 點，摜破五日線與季線。三大法人合計賣超 475.4 億元，其中外資狂砍 332.48 億元，同步寫下 6 月 14 日以來、近 59 個交易日賣超金額最大量，外資加速撤離也成為台北外匯市場的沉重壓力。

美元指數續強，讓亞幣軟趴趴，日元兌美元匯率逼近 140，再度刷新 24 年新低價；韓元也貶破 1350、重貶 0.87%，貶至 13 年新低，是最弱勢亞幣。

亞幣競貶下，加上台股重挫近 300 點，上演股匯雙殺戲碼，新台幣匯率今天盤中一度重貶逾 1 角，終場大貶 9.6 分，收在 30.531 元，持續改寫逾 29 個月新低；匯銀人士表示，台幣跌破 30.5 元後，若外資熱錢持續匯出，恐進一步挑戰 30.8 元，本月不排除下探 31 元大關。