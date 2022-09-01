鼎炫旗下隆揚獲中國證監會同意 估10月底深交所IPO

鼎炫 - KY(8499-TW) 旗下專業 EMI 材料廠隆揚電子在中國深圳交易掛牌案，昨 (31) 日獲大陸證監會同意註冊，也與市場預估時程相符，預計 10 月底在深圳交易掛牌交易；隆揚電子若順利底完成在深圳創業板的上市程序，將使鼎炫 - KY 與臻鼎 - KY(4958-TW) ，同列在中國、台灣雙掛牌的電子廠。

隆揚目前在電子材料方面，產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為 IT 行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案。

隆揚也是在 EMI 產品行業中，少數從上游的原材料開發，到中游的模切加工一貫整合作業廠商，並在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，目前也積極開發汽車、面板等客戶應用。

隆揚除 EMI 材料外，也以新團隊返台投資成立新公司，布局石墨散熱材料開發。鼎炫 - KY 主管指出，隆揚電子在台新投資 1.3 億元成立子公司聚赫新材公司，地點位在竹南，主要致力開發石墨散熱材料，除致力材料開發能力，並掌握生產能力。

鼎炫 - KY 上半年營收 12.24 億元，稅後純益 3.71 億元，爲歷史同期新高，年增 18.53%，每股純益 7.15 元。