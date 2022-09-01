減輕北京監管壓力 騰訊傳擬減持人民幣1,000億股票投資

知情人士透露，騰訊控股 (00700-HK) 已提出一個軟目標，即今年減持人民幣 1,000 億元（145 億美元）股票投資，凸顯北京整頓科技業巨擘的影響，以及投資人施壓的壓力。

倫敦金融時報報導，兩名消息人士表示，作為重大策略轉變的一環，騰訊提出一個軟目標，即今年減持人民幣 1,000 億元上市公司股票投資，具體情況將取決於市況與內部獲利目標。騰訊的上市公司股票投資組合規模達 880 億美元。

知情人士說，騰訊正在推動減碼美團等中國大型公司股權；由於美團業績不俗，因此美團並非騰訊售股優先考量目標，但減持可望減輕反壟斷監管機關對騰訊的壓力。

北京自 2020 年啟動的整頓行動，已導致近 100 筆涉及阿里巴巴 (09988-HK) 和騰訊的交易面臨監管機關調查，扭轉北京對網路業的自由放任態度。

一位了解此事的第三位人士透露，投資人也向騰訊施壓，要求其出售表現不佳的資產。由於廣告和遊戲銷售不佳，騰訊第 2 季營收下滑，為 2014 年上市以來首見。

知情人士說，騰訊新策略並非出於迫切現金需求，而出售收益可透過多種方式分配，包括向股東派發特別股息、買回自家股票及員工獎金。

香港明報報導，騰訊發言人對此表示，沒為減持設定任何目標金額；騰訊的投資一向以為公司和股東創造豐厚回報為目標，而不是要在任何既定時間內達到一定金額；騰訊亦沒受到針對投資組合的外部壓力。