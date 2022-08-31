〈財報〉愛奇藝連續兩季獲利 會員數年增7%

會員訂閱已連續 16 季成爲愛奇藝 (IQ-US) 最大收入來源。在宏觀經濟多重挑戰下，愛奇藝會員訂閱服務的發展，不僅讓愛奇藝實現持續獲利，也再次證明了長影音「提質增效」策略的必要性：爲用戶提供好內容，平台獲得再投入的發展動力、提升財務健康程度。

愛奇藝最新一季財報數據顯示，截至 6 月底，總營收爲 67 億元人民幣 (下同)，非 GAAP 營運獲利 3.44 億元，環比成長 5%。

其中會員收入占比達到歷史新高，第 2 季愛奇藝會員訂閱獲得 43 億元收入，年增 7%，占總收入比率達到 64%。去年同期，愛奇藝會員訂閱收入約 40 億元。至此，愛奇藝會員收入已實現連續 4 季同比高成長。

去年 10 月，愛奇藝把目標從追求市占率轉變爲追求獲利。壓縮低效率業務的同時，還需要更好地保障會員服務體驗。從上半年愛奇藝的兩份財報來看，「聚焦重點內容」策略正在發揮作用。

數據顯示，上半年多家影音平台都減少了新劇集數量，愛奇藝 2022 年上半年上加 69 部新劇集，較去年同期減少 20 部，但憑借其《人世間》、《警察榮譽》、《心居》、《祝卿好》、《破事精英》等內容上的出色表現，上半年愛奇藝會員內容有效播放反而提升了 25%，保持同行間最高會員內容播放效率。

第 2 季愛奇藝日均訂閱會員數爲 9830 萬，個別用戶爲愛奇藝內容買單的收入價值愈發重要。第 2 季每月平均單人會員收入 (ARM) 爲 14.53 元，同比成長 8%。這不僅說明愛奇藝會員付費意願提升，也證明重點內容策略能夠爲其帶來更高的單客收入。

當前愛奇藝黃金會員連續包月定價 22 元、月卡定價 30 元，其單一會員收入仍具備進一步成長空間。