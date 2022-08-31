統一證奪財富管理評鑑「最佳行銷創新獎」第一名

統一證券 (2855-TW) 今 (31) 日榮獲今周刊財富管理大獎「最佳行銷創新獎」第一名。此為繼年初獲財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦」、「最佳公益推動」和「最佳影音行銷」後，連續第 2 年勇奪今周刊最佳行銷創新獎。

統一證經紀部副總經理張宏碩表示，即使面臨投資市場波動震盪，仍本著服務廣大客戶的心，從過去以通路為主，轉型至財富管理的創新創意行銷，目標提供有溫度、有價值的服務，因此，持續強化商品和市場資訊、客戶服務和數位體驗。

統一證進一步說明，近年來積極經營 Facebook、Instagram 等社群媒體，LINE@官方帳號目前累積粉絲數 34 餘萬人，居全券商之冠，除了以不同面向的素材提供客戶商品與市場新知，影音平台更有固定的投資理財頻道「忠 10 表達」每周跟投資人互動，同時，不定期提供影片推廣理財主題、理財觀念和通路功能。

考量到數位化、網路化、社群化的大趨勢環境，統一證今年起推出 Podcast 頻道「統一大小事，投資報你知」，預計年底再推出「金融百貨 APP」，除提供證券、期權、複委託、基金、債券、結構型商品、保險和投顧等一站式資訊與下單服務，更將涵蓋影音匯流、投資音檔等功能。

統一證強調，目標是與投資人一起成長，從流量經營的券商轉型成存量券商，由經紀通路轉型成以財富管理為主的通路，從傳統的人工接單轉型成數位化服務。