光陽加快布署Ionex換電站 年底前全台拚突破2000個

機車大廠光陽今 (31) 日指出，旗下 Ionex 換電站全台至今已達 1533 個站點，建站速度在上半年雖因疫情和缺晶片影響減緩，但下半年將加快腳步，目標年底前將上看 2000 站、甚至有望超越，目標最終成為全台最密集的換電網絡。

目前為止，Ionex 3.0 已在全台各地布建 1533 個換電站，其中有 1098 站分布於六都，占比 71.6%。光陽強調，在主要都會區台北、新北、台中、高雄等地，許多區域 Ionex 換電站數量已超越市場同業和中油的加油站。

Ionex 換電站有近 90% 是集中在機車行、賣場、連鎖商場、超商和餐廳等消費者經常性光臨場域，且近 60% 是建在原有綿密的光陽機車通路中，方便從油車轉到電車的車主們，能夠到自身最熟悉的社區場景進行換電。

光陽不諱言，由於 Ionex 進入市場的時間點比較晚，絕對數量上仍不及競爭對手，但透過積極規劃與快速建站，正急起直追，朝成為全台最密集換電網目標前進。

另外，Ionex 也開始強化布署景區熱點的換電站，以滿足消費者長途外出旅遊時能源補充的需求，近期已開通最南點墾丁換電站，並開通全台最高點清境換電站，接下來將於年底前完成難度更高的東進武嶺中橫路線，同時，正在規劃 Ionex 電網從嘉義市區延伸至阿里山風景區。