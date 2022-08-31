〈陸港盤後〉中國製造業PMI連兩月萎縮 比亞迪賣壓湧現

中國 A 股三大指數周三（31 日）收盤齊跌，深成指與創業板指的跌幅均超過 1%，原因是中國 8 月製造業採購經理人指數（PMI）連續第二個月萎縮，凸顯缺電危機、旱災衝擊，比亞迪 (002594-CN) 周三也面臨賣壓。

證券時報報導，滬指周三收盤跌 0.78% 至 3,202.14 點，深成指大跌 1.29% 至 11,815.79 點，創業板指重挫 1.6% 至 2,570.41 點；兩市成交額合計人民幣 1.0024 兆元，「北向資金」淨流入 79 億元。

燃氣、石油、有色、煤炭、電力、化工等景氣循環股集體走低，保險、食品飲料、旅遊、媒體、銀行、釀酒等類股逆勢拉升。

香港恒生指數收盤漲 0.03%，恒生科技指數漲 1.09%。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，8 月製造業 PMI 為 49.4，較前月升 0.4，非製造業和綜合 PMI 分別為 52.6 和 51.7，較前月降 1.2 和 0.8，仍處於擴張區間。

仲量聯行（JLL）首席經濟學家龐溟說：「停電和工廠停工，以及蔓延到每個省份的疫情，重創生產和需求。」

彭博經濟學家舒暢和朱懌表示，「中國 8 月 PMI 證實高頻數據發出的信號——夏季經濟持續放緩。除了房地產下滑帶來的壓力，從疫情爆發到缺電，中國經濟面臨多重衝擊。」

比亞迪 A 股與 H 股股價周三收盤均重摔 7%，凸顯「股神」巴菲特賣股衝擊。

港交所文件顯示，巴菲特以每股 277.1 港元的價格，在 8 月 24 日出脫 133 萬股比亞迪 H 股，套現 3.69 億港元，持股比重降至 19.92%。這是巴菲特 14 年來首度減持比亞迪。

21 經濟網報導，對此比亞迪人士表示，「我們也是看到披露才知道，事先也不知道」。對於市場種種猜測，上述人士說，市場有很多說法，「具體真實情況（原因）並不知道，不用過度解讀」。